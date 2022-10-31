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Около 100 человек пострадали во время акции протеста на западе Франции

31 октября 2022 08:55
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Новости Франции. Около 100 человек пострадали в результате столкновений экоактивистов и местных жителей с полицией на западе Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 100 человек пострадали во время акции протеста на западе Франции-1

Их недовольство вызвали планы властней построить водохранилище для орошения полей крупных фермерских хозяйств. Люди считают, что этот проект станет угрозой для местной экосистемы. Экоактивисты опасаются, что вода пойдет для предприятий, которые применяют пестициды для выращивания овощей.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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