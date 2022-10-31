Около 100 человек пострадали во время акции протеста на западе Франции

Новости Франции. Около 100 человек пострадали в результате столкновений экоактивистов и местных жителей с полицией на западе Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их недовольство вызвали планы властней построить водохранилище для орошения полей крупных фермерских хозяйств. Люди считают, что этот проект станет угрозой для местной экосистемы. Экоактивисты опасаются, что вода пойдет для предприятий, которые применяют пестициды для выращивания овощей.