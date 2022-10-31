Число погибших в результате обрушения моста в Индии возросло до 141

По данным местных властей, причиной трагедии стала его перегрузка. Там собрались около полутысячи человек, отмечающих фестиваль огней. В результате тросы, на которых висел мост, лопнули. Он был построен еще во время британского правления в XIX веке и был закрыт на реконструкцию в течение шести месяцев, прежде чем был вновь открыт для пешеходов.