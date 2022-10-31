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Число погибших в результате обрушения моста в Индии возросло до 141

31 октября 2022 08:44
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Новости Индии. Число погибших в результате обрушения моста в индийском штате Гуджарат возросло до 141. Спасти удалось 177 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате обрушения моста в Индии возросло до 141-1

По данным местных властей, причиной трагедии стала его перегрузка. Там собрались около полутысячи человек, отмечающих фестиваль огней. В результате тросы, на которых висел мост, лопнули. Он был построен еще во время британского правления в XIX веке и был закрыт на реконструкцию в течение шести месяцев, прежде чем был вновь открыт для пешеходов.

# ЧП # Новости Индии # Фотофакт

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