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Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

31 октября 2022 08:45
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Новости Бразилии. Лидер «Партии трудящихся» и экс-президент Лула да Силва победил на выборах главы государства. Об этом сообщил Высший избирательный суд страны, выполняющий функции ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии-1

За него проголосовали около 51 % избирателей. Его соперник, действующий глава государства Болсонару, набрал чуть более 49 % голосов. Лула да Силва возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год. Побеждал в двух избирательных кампаниях в 2002 и 2006 году. В своей последней он обещал объединить разделенную Бразилию, добиться экономического роста и вывести миллионы людей из бедности.

# Международная политика # Лула да Силва # Жаир Болсонару # Новости Бразилии # Фотофакт

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