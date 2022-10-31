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В Венгрии закрываются библиотеки, театры и спорткомплексы. Учреждениям нечем платить по счетам

31 октября 2022 08:24
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Новости Венгрии. В Венгрии из-за энергокризиса начали закрывать учреждения и сократили время работы общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венгрии закрываются библиотеки, театры и спорткомплексы. Учреждениям нечем платить по счетам-1

Особенно тяжелая ситуация сложилась в небольших городах, которые столкнулись с пяти, а то и десятикратным повышением тарифов на газ и электричество. Так как правительство отказалось помогать местным властям, они остались брошенными на произвол судьбы. Из-за невозможности оплачивать счета стали закрываться библиотеки, театры и спортивные комплексы. Только в Сегеде за последние недели перестали работать 10 учреждений. В столице ситуация чуть получше, но и там последствия кризиса ощущаются все сильнее. Крупнейший отель страны закрывается на зиму. Его руководство заявило, что продолжать работу в этот период экономически неэффективно.

# Экономический кризис # Новости Венгрии # Фотофакт

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