В Венгрии закрываются библиотеки, театры и спорткомплексы. Учреждениям нечем платить по счетам

Особенно тяжелая ситуация сложилась в небольших городах, которые столкнулись с пяти, а то и десятикратным повышением тарифов на газ и электричество. Так как правительство отказалось помогать местным властям, они остались брошенными на произвол судьбы. Из-за невозможности оплачивать счета стали закрываться библиотеки, театры и спортивные комплексы. Только в Сегеде за последние недели перестали работать 10 учреждений. В столице ситуация чуть получше, но и там последствия кризиса ощущаются все сильнее. Крупнейший отель страны закрывается на зиму. Его руководство заявило, что продолжать работу в этот период экономически неэффективно.