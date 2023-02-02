Новости США. Более 70 % американцев считают, что экономика США ухудшается. Данные опроса представил Институт Гэллапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно результатам проведенного исследования, жители Штатов едва ли верят в светлое будущее страны. А кто в этом виноват – американцы тоже порассуждали в рамках опроса. Так, более 20 % граждан считают, что основная проблема Штатов – это правительство. Еще 15 % сильно обеспокоены растущей инфляцией.