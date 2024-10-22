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Охрана границы с Беларусью обходится польским налогоплательщикам более чем в 600 млн евро в год

22 октября 2024 16:47
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Но не только британские политики продолжают экономить на своих же гражданах. На другой стороне Североатлантического альянса отличились и польские политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Никакие невзгоды в виде масштабных разрушений после наводнения, стагнации промышленности и высокой преступности для Варшавы уже давно не являются проблемой. Свой взор правительство направило на восток, от которого якобы исходят импульсы агрессии. Тем не менее собственная выдумка оказалась дорогим удовольствием для польской казны.

Охрана границы с Беларусью обходится польским налогоплательщикам более чем в 600 млн евро в год-2

Укрепления на границе с Беларусью и их охрана обходятся польским налогоплательщикам более чем в 600 миллионов евро в год. Усиление пограничного забора, электронного барьера, круглосуточная работа спецслужб, закупка оборудования, содержание десятка центров нелегальных мигрантов – все это сильно бьет по бюджету страны.

Пополняется он, конечно, за счет граждан, но идут финансы совсем не на улучшение условий их жизни. Ко всему прочему, такие расходы начали уже беспокоить некоторых политиков. Один из высокопоставленных чиновников подтвердил, что обеспечение заграждений на белорусской границе с каждым годом обходится все дороже. Естественно, что на этом фоне Варшава рассчитывает на помощь Брюсселя и Вашингтона, но там пока не спешат помогать чем-то, кроме обещаний.

# Граница # Беларусь-Польша # Польша

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