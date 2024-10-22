Но не только британские политики продолжают экономить на своих же гражданах. На другой стороне Североатлантического альянса отличились и польские политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никакие невзгоды в виде масштабных разрушений после наводнения, стагнации промышленности и высокой преступности для Варшавы уже давно не являются проблемой. Свой взор правительство направило на восток, от которого якобы исходят импульсы агрессии. Тем не менее собственная выдумка оказалась дорогим удовольствием для польской казны.