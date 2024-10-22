МВД Польши беспокоят чересчур большие траты на защиту границы

Польша на защиту границы с Беларусью ежегодно тратит 600 миллионов евро. Такая информация появилась в зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Усиление пограничного забора, электронного барьера, круглосуточная работа тысяч сотрудников спецслужб, закупка оборудования, содержание десятка центров для нелегальных мигрантов. Все это больно бьет по бюджету страны. Пополняется он за счет граждан, а вот деньги уходят совсем не на улучшение условий их жизни.

Чересчур большие траты беспокоят МВД республики. Замглавы этого министерства подтвердил, что обеспечение постоянной охраны на границе обходится все дороже. В значительную сумму также обходится усиление охраны границы за счет полицейских и военнослужащих.

Неудивительно, что на этом фоне Варшава рассчитывает на помощь союзников. Польша просит Евросоюз поддержать укрепление восточных рубежей. Но там пока не спешат помогать чем-то, кроме обещаний.