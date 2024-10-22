Прямой эфир

МВД Польши беспокоят чересчур большие траты на защиту границы

22 октября 2024 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша на защиту границы с Беларусью ежегодно тратит 600 миллионов евро. Такая информация появилась в зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД Польши беспокоят чересчур большие траты на защиту границы-2

Усиление пограничного забора, электронного барьера, круглосуточная работа тысяч сотрудников спецслужб, закупка оборудования, содержание десятка центров для нелегальных мигрантов. Все это больно бьет по бюджету страны. Пополняется он за счет граждан, а вот деньги уходят совсем не на улучшение условий их жизни. 

Чересчур большие траты беспокоят МВД республики. Замглавы этого министерства подтвердил, что обеспечение постоянной охраны на границе обходится все дороже. В значительную сумму также обходится усиление охраны границы за счет полицейских и военнослужащих. 

Неудивительно, что на этом фоне Варшава рассчитывает на помощь союзников. Польша просит Евросоюз поддержать укрепление восточных рубежей. Но там пока не спешат помогать чем-то, кроме обещаний.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В США и Европе растёт число заболевших коклюшем
22 октября 2024 13:33

В США и Европе растёт число заболевших коклюшем

МИД Украины осудил генсека ООН за поездку на саммит БРИКС в РФ
22 октября 2024 13:07

МИД Украины осудил генсека ООН за поездку на саммит БРИКС в РФ

Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро под доходы от активов РФ
22 октября 2024 12:23

Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро под доходы от активов РФ