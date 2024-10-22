В то время как страны Глобального Юга обсуждают сугубо мирные инициативы, коллективный Запад с головой ушел в закупки вооружений, партнеры по НАТО активно ставят свои национальные экономики на военные рельсы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой подход, очевидно, не мог не сказаться на благосостоянии и благополучии простых людей. На фоне серьезных финансовых и социальных проблем бить тревогу начинают местные жители.