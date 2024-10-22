В то время как страны Глобального Юга обсуждают сугубо мирные инициативы, коллективный Запад с головой ушел в закупки вооружений, партнеры по НАТО активно ставят свои национальные экономики на военные рельсы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой подход, очевидно, не мог не сказаться на благосостоянии и благополучии простых людей. На фоне серьезных финансовых и социальных проблем бить тревогу начинают местные жители.
Ярким примером стала Великобритания, в которой здравоохранение нуждается в срочной реанимации. Затянувшийся кризис в медицинской сфере и бездействие властей королевства вынуждают врачей принимать пациентов в коридорах. В частности, бригадам скорой помощи рекомендуют не дожидаться регистрации больного, а сразу приступать к его осмотру и дальнейшему лечению. Такой специфический подход чиновники объясняют оптимизацией времени для увеличения рейдов неотложки.
Но по факту власти таким образом хотят компенсировать нехватку квалифицированных работников в больницах. В свою очередь, медики такими нововведениями недовольны. Они считают их неприемлемыми и настаивают на обеспечении необходимых условий в стационаре под наблюдением лечащего врача.