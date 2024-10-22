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Британские врачи вынуждены принимать пациентов в коридорах

22 октября 2024 16:46
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В то время как страны Глобального Юга обсуждают сугубо мирные инициативы, коллективный Запад с головой ушел в закупки вооружений, партнеры по НАТО активно ставят свои национальные экономики на военные рельсы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой подход, очевидно, не мог не сказаться на благосостоянии и благополучии простых людей. На фоне серьезных финансовых и социальных проблем бить тревогу начинают местные жители.

Британские врачи вынуждены принимать пациентов в коридорах-2

Ярким примером стала Великобритания, в которой здравоохранение нуждается в срочной реанимации. Затянувшийся кризис в медицинской сфере и бездействие властей королевства вынуждают врачей принимать пациентов в коридорах. В частности, бригадам скорой помощи рекомендуют не дожидаться регистрации больного, а сразу приступать к его осмотру и дальнейшему лечению. Такой специфический подход чиновники объясняют оптимизацией времени для увеличения рейдов неотложки.

Но по факту власти таким образом хотят компенсировать нехватку квалифицированных работников в больницах. В свою очередь, медики такими нововведениями недовольны. Они считают их неприемлемыми и настаивают на обеспечении необходимых условий в стационаре под наблюдением лечащего врача.

# Медицина

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