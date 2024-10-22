Зеленский сообщил, будет ли увольнять Буданова и Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи об отставке главы ГУР Украины Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова. Об этом пишет РИА Новости.

Он сказал, что не собирается менять кандидатуру Буданова и не обсуждал тему Умерова. Ранее одно из изданий Украины сообщило о возможной отставке главы ГУР.

Также политолог Александр Дудчак высказал мнение, что за этим стоит глава офиса президента Украины Зеленского Андрей Ермак, избавляющийся от независимых фигур в блоке власти. Их отношения разладились весной 2024 года, хотя Буданов рассматривался на пост главнокомандующего ВСУ.