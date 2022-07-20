Из-за политической нестабильности Европе грозит массовый голод

Как заявили в ООН, следующий год в этом отношении может оказаться намного хуже текущего. А мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты ближайший год. После этого, если проблему не удастся решить, мир может столкнуться дефицитом продовольствия. Ситуация усугубляется в том числе из-за ограничений на поставки удобрений из Беларуси на мировые рынки. По данным ООН, число тех, кто сталкивается с острой нехваткой продовольствия, с 2019 года резко увеличилось со 135 млн до 345 млн человек.