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Из-за политической нестабильности Европе грозит массовый голод

20 июля 2022 09:23
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ООН предупредила об угрозе массового голода. Если мир не сможет победить политическую нестабильность и неконтролируемую миграцию и проигнорирует возникший дефицит продовольствия, его ждет беспрецедентный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за политической нестабильности Европе грозит массовый голод-1

Как заявили в ООН, следующий год в этом отношении может оказаться намного хуже текущего. А мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты ближайший год. После этого, если проблему не удастся решить, мир может столкнуться дефицитом продовольствия. Ситуация усугубляется в том числе из-за ограничений на поставки удобрений из Беларуси на мировые рынки. По данным ООН, число тех, кто сталкивается с острой нехваткой продовольствия, с 2019 года резко увеличилось со 135 млн до 345 млн человек.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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