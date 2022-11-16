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ОДКБ, ШОС и СНГ обсудят вопросы взаимодействия и безопасности в Москве

16 ноября 2022 06:31
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Совместно противостоять угрозам 21 века. На это нацелены три крупнейших международных блока – Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества и Содружество Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОДКБ, ШОС и СНГ обсудят вопросы взаимодействия и безопасности в Москве-1

Сегодня, 16 ноября, в Москве пройдет десятая неформальная встреча Станислава Зася, Сергея Лебедева и Чжан Мина. Высшие административно-должностные лица обсудят взаимодействие между тремя крупнейшими международными организациями, а также вопросы в сфере безопасности на евразийском пространстве. В условиях агрессии и новых вызовов взаимодействие между этими тремя блоками – важный фактор устойчивого развития стран во всем мире в целом.

# ОДКБ # Чжан Мин # Станислав Зась # Сергей Лебедев # Фотофакт

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