Один человек погиб при серии взрывов в Индии

Новости Индии. По меньшей мере один человек погиб, 23 получили ранения в результате теракта в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на юге страны. Там в религиозном центре прогремели три взрыва. Полиция считает, что жертв могло быть намного больше, так как в момент ЧП в здании находилось несколько тысяч человек. Власти расследуют обстоятельства происшествия.