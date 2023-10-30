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Один человек погиб при серии взрывов в Индии

30 октября 2023 07:04
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Новости Индии. По меньшей мере один человек погиб, 23 получили ранения в результате теракта в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб при серии взрывов в Индии-1

Инцидент произошел на юге страны. Там в религиозном центре прогремели три взрыва. Полиция считает, что жертв могло быть намного больше, так как в момент ЧП в здании находилось несколько тысяч человек. Власти расследуют обстоятельства происшествия.

# Теракт # Новости Индии # Фотофакт

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