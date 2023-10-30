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В Совбезе ООН обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

30 октября 2023 06:11
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Сегодня в Нью-Йорке пройдет заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в постоянном представительстве Бразилии, которая сейчас председательствует в Совете безопасности, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совбезе ООН обсудят ситуацию на Ближнем Востоке-1

Инициатором созыва стали Объединенные Арабские Эмираты, поскольку израильские военные объявили о том, что расширяют наземные действия на территории Газы. В пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

# ООН # Фотофакт

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