В Совбезе ООН обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Сегодня в Нью-Йорке пройдет заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в постоянном представительстве Бразилии, которая сейчас председательствует в Совете безопасности, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.