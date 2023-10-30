Новости Аргентины. Аргентина столкнулась с острым дефицитом топлива. На заправках по всей стране многокилометровые очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стали слухи об очередном подорожании бензина. Это вызвало панику у жителей страны, в которой инфляция уже достигла рекордных 140 % и не останавливается. Правительство пытается успокоить граждан, призывая не запасаться топливом впрок. Так как нефтяные компании увеличивают его поставки. Дефицит должен быть устранен в ближайшие дни.