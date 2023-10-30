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Аргентина столкнулась с острым дефицитом топлива

30 октября 2023 07:02
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Новости Аргентины. Аргентина столкнулась с острым дефицитом топлива. На заправках по всей стране многокилометровые очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентина столкнулась с острым дефицитом топлива-1

Причиной стали слухи об очередном подорожании бензина. Это вызвало панику у жителей страны, в которой инфляция уже достигла рекордных 140 % и не останавливается. Правительство пытается успокоить граждан, призывая не запасаться топливом впрок. Так как нефтяные компании увеличивают его поставки. Дефицит должен быть устранен в ближайшие дни.

# Экономический кризис # Новости Аргентины # Фотофакт

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