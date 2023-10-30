Прямой эфир

9 человек погибли в Средиземном море при крушении лодок с мигрантами

30 октября 2023 06:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Средиземном море потерпели крушение два судна с мигрантами, которые направлялись из Северной Африки в Италию. Погибли по меньшей мере 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 человек погибли в Средиземном море при крушении лодок с мигрантами-1

Одна лодка, перевозившая 60 нелегалов из Туниса, перевернулась у берегов Сицилии. Утонули пять человек, 35 смогли добраться до берега, но их тут же задержала полиция. Береговая охрана ищет пропавших без вести. Второе судно с 49 пассажирами, которое вышло из Ливии, обнаружил немецкий корабль. Всех пассажиров в тяжелом состоянии доставили на итальянский остров Лампедуза, четыре человека скончались.

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Совбезе ООН обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
30 октября 2023 06:11

В Совбезе ООН обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

В мексиканском Акапулько из-за урагана жители остались без еды и электричества
29 октября 2023 14:04

В мексиканском Акапулько из-за урагана жители остались без еды и электричества

Авария на шахте в Казахстане. 42 человека погибли, более 200 вывели на поверхность
29 октября 2023 14:04

Авария на шахте в Казахстане. 42 человека погибли, более 200 вывели на поверхность