9 человек погибли в Средиземном море при крушении лодок с мигрантами

В Средиземном море потерпели крушение два судна с мигрантами, которые направлялись из Северной Африки в Италию. Погибли по меньшей мере 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна лодка, перевозившая 60 нелегалов из Туниса, перевернулась у берегов Сицилии. Утонули пять человек, 35 смогли добраться до берега, но их тут же задержала полиция. Береговая охрана ищет пропавших без вести. Второе судно с 49 пассажирами, которое вышло из Ливии, обнаружил немецкий корабль. Всех пассажиров в тяжелом состоянии доставили на итальянский остров Лампедуза, четыре человека скончались.