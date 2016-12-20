Очевидец убийства посла РФ: Я подумал, что это какой-то трюк для привлечения внимания

Новости России. Случайным свидетелем убийства российского посла в Анкаре стал фотограф одного из крупнейших международных новостных агентств Associated Press. Бурхан Озбилиджи решил посетить выставку «От Калининграда до Камчатки глазами путешественников» в последний момент. «Просто потому что она была по пути домой», – приводит слова фотографа РИА-Новости.



Бурхан Озбилиджи:

Когда мужчина в темном костюме и галстуке вытащил пистолет, я был ошеломлен и подумал, что это какой-то трюк для привлечения внимания. Но на самом деле это было хладнокровно спланированное убийство, которое происходило на моих глазах и на глазах других людей…

В галерее прозвучало как минимум восемь выстрелов.

Люди падали на пол, пытались спрятаться под столами и за колоннами. Бурхан Озбилиджи с ужасом вспоминает то, что увидел.

Бурхан Озбилиджи:

Я был напуган и растерян, но спрятался за стеной и занялся своей работой: стал делать фотографии.

Детали трагедии шокируют. Вооруженное нападение на российского посла Андрея Карлова произошло в понедельник вечером в Анкаре. От полученных травм дипломат скончался. Нападавший Мевлют Мерт Алтынташ был застрелен. Известно, что он два года проработал в полиции.

В МИД России произошедшее назвали терактом.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ (в интервью ТАСС):

Мы квалифицируем случившееся как террористический акт, находимся на связи с турецкими официальными лицами, от которых получили заверение в том, что будет проведено тщательное всестороннее расследование. Убийцы будут наказаны.



Мировые лидеры и официальные лица резко осудили убийство российского посла.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Я осуждаю убийство посла России в Турции. Мои соболезнования его семье и российскому народу. Нет оправданий такому отвратительному акту.



Федерика Могерини, глава дипломатии ЕС:

Я была глубоко потрясена, узнав о непостижимом нападении на посла Андрея Карлова в Анкаре сегодня днем. Наши глубочайшие соболезнования его семье, всем его коллегам и российским властям. Мы хотели бы выразить нашу солидарность с Россией перед лицом этого преступного акта насилия.

Ламберто Заньер, генеральный секретарь ОБСЕ:

Я категорически осуждаю это отвратительное убийство российского посла в Анкаре. Нам необходимо встать единым фронтом против терроризма.