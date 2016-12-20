Терактом признали происшествие в Берлине власти Германии

Новости Германии. Это был теракт. Только что руководство Германии выступило с заявлением по поводу происшествия в Берлине. Напомним, накануне минимум 12 человек погибли, еще свыше полусотни пострадали, когда в толпу на рождественской ярмарке въехал грузовик.

Уже известна личность нападавшего. Им, по предварительной информации, оказался 23-летний беженец с Ближнего Востока. Сообщается, что преступник запросил убежище в ФРГ в феврале нынешнего года.

При задержании у него нашли сразу несколько паспортов. В кабине грузовика с задержанным находился еще один человек – его застрелили. Транспортное средство зарегистрировано в польском Гданьске, оно было угнано, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ариэль Журавски, владелец транспортной компании (Польша):

Я в шоке. Но хочу сказать, что человек, который вел грузовик – не мой водитель. Автомобиль украли фактически в центре Берлина. Моего шофера выкинули и забрали транспортное средство. За водителя могу поручиться. Он мой кузен, с которым я работаю уже 15 лет. Он принимал заказ по доставке стали и ни на какой базар не собирался. И теперь его телефон не отвечает. Я не знаю, что с ним и где он. Должно быть, преступники с ним что-то сделали.

Посольство Беларуси в Германии сообщило, что наших соотечественников среди жертв нет. На особый контроль дело взяла прокуратура Германии. И уже с утра спецназ провел штурм лагеря для беженцев, в котором проживал водитель грузовика. Ярмарка, на которую было осуществлено нападение – одна из самых крупных и посещаемых в Берлине. Жертв могло оказаться в несколько раз больше.