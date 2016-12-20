Грузовиком управлял 23-летний беженец с Ближнего Востока, запросивший убежище в ФРГ в этом году

Новости Германии. Полиция установила личность водителя въехавшего на грузовике в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Им, по предварительной информации, оказался 23-летний беженец с Ближнего Востока. Сообщается, что преступник запросил убежище в ФРГ в феврале нынешнего года.

При задержании у него нашли сразу несколько паспортов. Правоохранители пока крайне осторожны в оценке произошедшего, но, вероятнее всего, это была спланированная атака. В кабине грузовика с задержанным находился еще один человек – его застрелили. Транспортное средство зарегистрировано в польском Гданьске, но было угнано.

Напомним, что в этом кровавом происшествии погибли минимум 12 человек. Еще свыше полусотни пострадавших находятся в больницах. Некоторые – в крайне тяжелом состоянии. Посольство Беларуси в Германии сообщило, что наших соотечественников среди жертв нет.

На особый контроль дело взяла прокуратура Германии. И уже с утра спецназ провел штурм лагеря для беженцев, в котором проживал водитель грузовика. Ярмарка, на которую было осуществлено нападение – одна из самых крупных и посещаемых в Берлине. Жертв могло оказаться в несколько раз больше.