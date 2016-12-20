Моего шофера выкинули и забрали транспортное средство: владелец польской транспортной компании о теракте в Берлине

Новости Германии. На рождественской ярмарке в центре Берлина грузовик въехал в толпу. По последним данным, 12 человек погибли, более 50 с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы города.



По данным полиции, в кабине находились два человека. Один из них пытался скрыться с места преступления, но был арестован. Второй человек, который во время атаки находился в кабине, погиб.

Транспортное средство зарегистрировано в польском Гданьске, оно было угнано.

Грузовик принадлежал логистической компании из Гданьска. Владелец транспортной компании утверждает, что «человек, который вел грузовик» – не его водитель.

Ариэль Журавски, владелец транспортной компании (Польша):

Я в шоке. Но хочу сказать, что человек, который вел грузовик – не мой водитель. Автомобиль украли фактически в центре Берлина. Моего шофера выкинули и забрали транспортное средство. За водителя могу поручиться. Он мой кузен, с которым я работаю уже 15 лет. Он принимал заказ по доставке стали и ни на какой базар не собирался. И теперь его телефон не отвечает. Я не знаю, что с ним и где он. Должно быть, преступники с ним что-то сделали.