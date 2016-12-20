Убийство российского посла на выставке в Турции: момент нападения попал на видео

Новости России. Белорусская сторона решительно осуждает убийство посла России в Анкаре. Такое заявление сделал МИД нашей страны в связи с трагическим происшествием в Турции.

Террористическим атакам на дипломатов, делающих все возможное для поиска решений международных конфликтов, укрепления мира, дружественных отношений между странами и народами, не может быть оправдания, – говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла накануне на открытии фотовыставки в Анкаре. Во время выступления дипломата в зал ворвался вооруженный человек и выстрелил ему в спину. Посла доставили в больницу. Несмотря на отсутствие признаков жизни, врачи проводили реанимацию. Однако это не помогло. Вскоре Карлов скончался.

Прибывшая к месту происшествия полиция быстро ликвидировала преступника. Как выяснилось позже, им оказался мужчина 1994 года рождения. Он был уроженцем города Соке. Окончил полицейскую академию в Измире и последние 2,5 года работал в управлении спецназа полиции в Анкаре.

Правоохранители склоняются к версии, что лозунги, которые выкрикивал убийца, могут свидетельствовать о его связях с террористической организацией, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.