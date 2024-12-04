Все усилия правительства стабилизировать обстановку в стране и в особенности в столице пока не приносят конкретных результатов. Уровень напряженности все так же высок, а протесты по заявкам продолжаются уже седьмой день подряд. Антиправительственные лозунги и взрывы петард – уже привычная картина для вечернего Тбилиси. Город привык к бессонным ночам. Оппозиция, поддерживаемая президентом Грузии, выступает против результатов парламентских выборов и ухудшения отношения с Евросоюзом.

Он пытался удержать страну на коротком поводке, спекулируя на теме партнерства при каждом удобном случае. Но в Тбилиси устали от таких манипуляций и приняли решение повременить со вступлением в европейскую семью, на что на Западе отреагировали очень жестко. Теперь, как оказалось, недружественные силы приводят в действие отработанный сценарий цветных революций, привлекая к беспорядкам студентов и школьников. Однако сегодня полиция Грузии задержала основателя студенческого движения, участники которого принимали активное участие в хаосе в столице. В целом за время митингов по стране задержаны сотни демонстрантов.