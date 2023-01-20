Общенациональная забастовка практически парализовала Францию

Новости Франции. Истинное лицо демократии. Эти кадры мы получили из Франции, где вспыхнули протесты. На улицы вышли люди, несогласные с планируемой пенсионной реформой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот что их ждало со стороны полиции.

По всей Франции более миллиона человек приняли участие в демонстрациях. Стычки с правоохранителями закончились задержаниями. Известно, что 30 человек провели минувшую ночь за решеткой.

Французы недовольны реформой, согласно которой пенсионный возраст планируют увеличить с 62 до 64 лет. Согласно данным социсследований, более 60 % граждан не поддерживают такие преобразования. Следующий общенациональный день протеста против проекта реформы намечен на 31 января.