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Общенациональная забастовка практически парализовала Францию

20 января 2023 06:49
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Новости Франции. Истинное лицо демократии. Эти кадры мы получили из Франции, где вспыхнули протесты. На улицы вышли люди, несогласные с планируемой пенсионной реформой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот что их ждало со стороны полиции.

Общенациональная забастовка практически парализовала Францию-1

По всей Франции более миллиона человек приняли участие в демонстрациях. Стычки с правоохранителями закончились задержаниями. Известно, что 30 человек провели минувшую ночь за решеткой.

Общенациональная забастовка практически парализовала Францию-4

Французы недовольны реформой, согласно которой пенсионный возраст планируют увеличить с 62 до 64 лет. Согласно данным социсследований, более 60 % граждан не поддерживают такие преобразования. Следующий общенациональный день протеста против проекта реформы намечен на 31 января.

Общенациональная забастовка практически парализовала Францию-7

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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