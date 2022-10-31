Обрушение моста в Индии: полиция арестовала 9 человек

Новости Индии. Полиция арестовала 9 человек в связи с обрушением моста в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их подозревают в халатности, которая привела к человеческим жертвам. Достопримечательность была построена почти полтора века назад, еще во время британского правления. Несколько последних лет мост реконструировали и совсем недавно открыли.