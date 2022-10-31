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Обрушение моста в Индии: полиция арестовала 9 человек

31 октября 2022 20:41
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Новости Индии. Полиция арестовала 9 человек в связи с обрушением моста в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их подозревают в халатности, которая привела к человеческим жертвам. Достопримечательность была построена почти полтора века назад, еще во время британского правления. Несколько последних лет мост реконструировали и совсем недавно открыли.  

Обрушение моста в Индии: полиция арестовала 9 человек-1

Работы вела частная компания, но сертификат об их завершении ей так и не был получен. В момент происшествия на мосту находились 500 человек. Погибли около 150.  

Обрушение моста в Индии: полиция арестовала 9 человек-4

В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в штате Гуджарат – это говорится в соболезновании, которое Александр Лукашенко направил президенту Индии. Слова поддержки адресованы и всему индийскому народу.

# Крушение # Александр Лукашенко # Драупади Мурму # Новости Индии # Фотофакт

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