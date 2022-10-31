56% американцев не одобряют действия Байдена

Большинство американцев считают, что ситуация в стране вышла из-под контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 56 % не одобряют действия Джо Байдена на посту президента. Об этом свидетельствуют данные соцопроса.

Кроме того, 88 % сторонников Республиканской партии и 82 % независимых избирателей также недовольны Байденом. Не лучше ситуация и у канцлера Германии. Более половины жителей ФРГ считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями.