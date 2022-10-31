Инфляция в еврозоне побила рекорд. В каких странах показатель вырос больше всего?

Годовая инфляция в еврозоне побила новый антирекорд. Показатель почти достиг 11 %. Об этом сообщили в статистическом ведомстве ЕС. Отметим, еще в сентябре инфляция была на уровне 10 %.

По данным Евростата, наибольшее влияние на показатель оказал рост цен на энергоносители и продукты питания. Причем уже который месяц лидерами по росту цен в еврозоне становятся страны Балтии. В Эстонии и Литве инфляция находится на уровне 22 %, а в Латвии – чуть ниже 22 %.