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Инфляция в еврозоне побила рекорд. В каких странах показатель вырос больше всего?

31 октября 2022 20:37
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Годовая инфляция в еврозоне побила новый антирекорд. Показатель почти достиг 11 %. Об этом сообщили в статистическом ведомстве ЕС. Отметим, еще в сентябре инфляция была на уровне 10 %.  

Инфляция в еврозоне побила рекорд. В каких странах показатель вырос больше всего?-1

По данным Евростата, наибольшее влияние на показатель оказал рост цен на энергоносители и продукты питания. Причем уже который месяц лидерами по росту цен в еврозоне становятся страны Балтии. В Эстонии и Литве инфляция находится на уровне 22 %, а в Латвии – чуть ниже 22 %. 

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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