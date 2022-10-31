Риши Сунак может покинуть пост быстрее Лиз Трасс – чем так недовольны депутаты Консервативной партии?

Новости Великобритании. Великобританию снова штормит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый премьер Риши Сунак может побить рекорд Лиз Трасс по пребыванию на этом посту.

Сунаку, который занимает должность с прошлой недели, уже сейчас хотят вынести вотум недоверия. Как сообщают местные СМИ, причиной послужила кадровая чистка. Письма о недоверии премьер-министру пишут депутаты от Консервативной партии. Они недовольны массовыми перестановками в кабмине.