Риши Сунак может покинуть пост быстрее Лиз Трасс – чем так недовольны депутаты Консервативной партии?

Новости Великобритании. Великобританию снова штормит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый премьер Риши Сунак может побить рекорд Лиз Трасс по пребыванию на этом посту.
Новости Великобритании. Великобританию снова штормит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый премьер Риши Сунак может побить рекорд Лиз Трасс по пребыванию на этом посту.
Сунаку, который занимает должность с прошлой недели, уже сейчас хотят вынести вотум недоверия. Как сообщают местные СМИ, причиной послужила кадровая чистка. Письма о недоверии премьер-министру пишут депутаты от Консервативной партии. Они недовольны массовыми перестановками в кабмине.
Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс продержалась на этом посту всего шесть недель. Это был абсолютный антирекорд. Ее рейтинги опустились даже ниже показателей Бориса Джонсона перед отставкой. Причины тому – неудачные налоговые инициативы, обвал национальной валюты и общее ухудшение экономики Великобритании.