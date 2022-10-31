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Риши Сунак может покинуть пост быстрее Лиз Трасс – чем так недовольны депутаты Консервативной партии?

31 октября 2022 20:34
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Новости Великобритании. Великобританию снова штормит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый премьер Риши Сунак может побить рекорд Лиз Трасс по пребыванию на этом посту.  

Риши Сунак может покинуть пост быстрее Лиз Трасс – чем так недовольны депутаты Консервативной партии?-1

Сунаку, который занимает должность с прошлой недели, уже сейчас хотят вынести вотум недоверия. Как сообщают местные СМИ, причиной послужила кадровая чистка. Письма о недоверии премьер-министру пишут депутаты от Консервативной партии. Они недовольны массовыми перестановками в кабмине.  

Риши Сунак может покинуть пост быстрее Лиз Трасс – чем так недовольны депутаты Консервативной партии?-4

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс продержалась на этом посту всего шесть недель. Это был абсолютный антирекорд. Ее рейтинги опустились даже ниже показателей Бориса Джонсона перед отставкой. Причины тому – неудачные налоговые инициативы, обвал национальной валюты и общее ухудшение экономики Великобритании. 

# Международная политика # Риши Сунак # Лиз Трасс # Борис Джонсон # Новости Великобритании # Фотофакт

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