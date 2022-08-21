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Обмеление рек в ЕС грозит судоходству. Под угрозой водоснабжение и сельское хозяйство

21 августа 2022 17:21
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Проблема с водой коснулась не только Польши. В других европейских странах из-за засухи обмелели реки и озера. Уровень воды в крупнейшей немецкой реке Рейн упал почти на 40 сантиметров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А это напрямую угрожает местному судоходству. Крупные баржи уже сейчас не могут пройти по реке в некоторых районах. На этом фоне транспортные компании были вынуждены прекратить большую часть грузоперевозок.

Обмеление рек в ЕС грозит судоходству. Под угрозой водоснабжение и сельское хозяйство-1

Похожая ситуация и в Сербии. Из-за аномальной жары начала пересыхать самая длинная река на территории Европейского Союза – Дунай.

Обмеление рек в ЕС грозит судоходству. Под угрозой водоснабжение и сельское хозяйство-4

Мария Тривунцевич, пресс-секретарь Ассоциации рыболовов Сербии:
Уровень воды низкий. Обстоятельства ужасные. Хотя это еще не самое худшее. Тенденция указывает на то, что все будет только хуже. Потому что придется выбирать между запасами рыбы и посевами. Конечно, выбор всегда будет за посевами. Но опасна не только высокая температура. Если внезапно идет дождь, вода взбалтывается, кислород исчезает и рыба умирает.

Обмеление рек в ЕС грозит судоходству. Под угрозой водоснабжение и сельское хозяйство-7

От уровня воды в Дунае зависит и водоснабжение Будапешта. А еще сухая погода отражается на урожае местных фермеров и скотоводстве. По оценкам венгерских сельхозкооперативов, ущерб от засухи может составить 20 миллиардов долларов. В других европейских реках даже начали появляться предвестники скорой катастрофы – «голодные камни». Если русло пересыхает и показывает такой указатель, значит, грядут засуха, неурожай и голод.

Обмеление рек в ЕС грозит судоходству. Под угрозой водоснабжение и сельское хозяйство-10

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# Экология # Мария Тривунцевич # Валерия Попкова # Фотофакт

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