Обмеление рек в ЕС грозит судоходству. Под угрозой водоснабжение и сельское хозяйство

Проблема с водой коснулась не только Польши. В других европейских странах из-за засухи обмелели реки и озера. Уровень воды в крупнейшей немецкой реке Рейн упал почти на 40 сантиметров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А это напрямую угрожает местному судоходству. Крупные баржи уже сейчас не могут пройти по реке в некоторых районах. На этом фоне транспортные компании были вынуждены прекратить большую часть грузоперевозок.

Похожая ситуация и в Сербии. Из-за аномальной жары начала пересыхать самая длинная река на территории Европейского Союза – Дунай.

Мария Тривунцевич, пресс-секретарь Ассоциации рыболовов Сербии:

Уровень воды низкий. Обстоятельства ужасные. Хотя это еще не самое худшее. Тенденция указывает на то, что все будет только хуже. Потому что придется выбирать между запасами рыбы и посевами. Конечно, выбор всегда будет за посевами. Но опасна не только высокая температура. Если внезапно идет дождь, вода взбалтывается, кислород исчезает и рыба умирает.