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Обмелело крупнейшее озеро. Из-за засухи в Италии популярный курорт превратился в каменистый пляж

18 августа 2022 09:49
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Новости Италии. В Италии обмелело крупнейшее озеро. Причина этому – засуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В водоеме сильно понизился уровень воды. Теперь крупнейший туристический курорт превратился в каменистый пляж, так как уже несколько месяцев на севере Италии не было осадков.

Обмелело крупнейшее озеро. Из-за засухи в Италии популярный курорт превратился в каменистый пляж-1

Стоит отметить, что в 2022 году сильная засуха затронула многие страны Европы – Великобританию, Германию, Испанию, Нидерланды и Францию. В ряде регионов даже пришлось прибегнуть к экстренным мерам по сокращению потребления воды.

Обмелело крупнейшее озеро. Из-за засухи в Италии популярный курорт превратился в каменистый пляж-4

И как считают многие экологи, в ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться.

# Природные катаклизмы # Новости Италии # Фотофакт

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