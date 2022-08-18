Обмелело крупнейшее озеро. Из-за засухи в Италии популярный курорт превратился в каменистый пляж

Новости Италии. В Италии обмелело крупнейшее озеро. Причина этому – засуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В водоеме сильно понизился уровень воды. Теперь крупнейший туристический курорт превратился в каменистый пляж, так как уже несколько месяцев на севере Италии не было осадков.