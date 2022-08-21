Министр окружающей среды Германии о ЧП с загрязнением реки: «Ожидаю от польской стороны полного разъяснения»

Одра – одна из самых красивых рек в Европе, ее длина – 840 километров. Она берет начало в Чехии, становится водной границей между Польшей и Германией и впадает в Балтийское море. Так что вопросы к польскому руководству возникли не только на местном уровне. Однако Берлин узнал о произошедшем слишком поздно. Варшава почти две недели скрывала утечку. И даже спустя это время Германия не получила никаких отчетов о ситуации. О возможном инциденте узнали только из польских СМИ.

Штеффи Лемке, министр окружающей среды Германии:

Я надеюсь получить там дополнительную информацию и, конечно же, ожидаю от польской стороны полного разъяснения и прозрачности о том, что произошло, что привело к такой катастрофе. Меня беспокоит, что мы точно не знаем, что происходит. Значит, у нас в реке токсичный груз. Лично я не знаю, когда он разбавится до такой степени, что уже не будет представлять угрозы для природы и людей. Соответствующие органы должны будут провести измерения, а затем, конечно, выдать предупреждения, если это необходимо.