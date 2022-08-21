«Одра не видела такого масштаба». Польша почти две недели скрывала факт попадания химикатов в реку. Кто за это ответит?

На неделе в Европе разразилась экологическая катастрофа небывалых масштабов. Тонны отравленной рыбы наполнили Одру, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Зрелище не из приятных. Ольга Коршун, СТВ:

Удручает и реакция польских властей, которые попытались это скрыть и от общественности, и от Германии. Но на что они надеялись? Мертвую рыбу принесло в ФРГ по течению. А дальше – Балтийское море, и последствий уже океан. Польские власти даже обещали вознаграждение – 215 тысяч евро за информацию о виновниках бедствия на Одре. Но пока полетели головы только чиновников. Кто отравил реку, точно неизвестно. А тем временем вода покидает и берега Дуная. Тут вмешалась природа. Засуха испытывает Европу. А последствия могут ударить не только по экологии, но и по экономике отдельных стран. В бурных европейских процессах разбиралась Валерия Попкова.

Пока одни страны пытаются смягчить последствия экономического кризиса, другие устраивают себе дополнительные проблемы. На неделе в центре внимания оказалась Польша. В стране произошла настоящая экологическая катастрофа. В одну из самых длинных рек в стране попали химикаты. Какие именно, не удалось выяснить даже после многочисленных тестов. Предположительно, токсичные вещества попали в реку из промышленных предприятий. Местные экологи выловили из воды более 10 тонн мертвой рыбы. И как считают специалисты, это самый скромный ущерб по предварительным подсчетам.

Мирослав Каминский, президент Зеленогорского филиала Польской ассоциации рыболовов:

Такого экологического бедствия я не видел за всю свою жизнь. Наверное, это самая страшная катастрофа в истории нашего района. Я думаю, что Одра не видела такого масштаба. То, что происходит, – это настоящая трагедия.

Одра – одна из самых красивых рек в Европе, ее длина – 840 километров. Она берет начало в Чехии, становится водной границей между Польшей и Германией и впадает в Балтийское море. Так что вопросы к польскому руководству возникли не только на местном уровне. Однако Берлин узнал о произошедшем слишком поздно. Варшава почти две недели скрывала утечку. И даже спустя это время Германия не получила никаких отчетов о ситуации. О возможном инциденте узнали только из польских СМИ. Министр окружающей среды Германии о ЧП с загрязнением реки: «Ожидаю от польской стороны полного разъяснения». Подробнее здесь.

Как только новость просочилась в СМИ, начали «слетать» головы. Кто-то должен ответить активистам, оппозиционным политикам и обычным людям, которые крайне озабочены экостатусом и начали критиковать польское правительство. Премьер-министр Польши уволил главу национального управления водного хозяйства и главу общей экологической инспекции. Потому что их учреждения должны были отреагировать раньше. Но мало найти виновных. Чтобы выйти сухими даже из грязной воды, нужно показать Германии искреннюю заинтересованность проблемой спустя две недели молчания.

Анна Москва, министр климата и окружающей среды Польши:

Мы все еще не исключаем вариант токсичного вещества, которое, возможно, было подброшено в воду преступником. Мы заинтересованы в скорейшей идентификации преступников, и поэтому существует вознаграждение в размере миллиона злотых для человека, который поможет нам их идентифицировать.