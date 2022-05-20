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Испания стала третьей страной в Европе, где обнаружили обезьянью оспу. Власти ввели режим санитарной тревоги

20 мая 2022 13:52
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Новости Испании. Власти Испании ввели режим санитарной тревоги после того, как в Мадриде обнаружили 8 случаев заражения обезьяньей оспой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания стала третьей страной в Европе, где обнаружили обезьянью оспу. Власти ввели режим санитарной тревоги-1

Но, возможно, число заболевших может вырасти, так как продолжается анализ проб, взятых у пациентов с подозрением на этот диагноз. Испания стала третьей страной в Европе после Великобритании и Португалии, в которой обнаружили это доселе невиданное заболевание. Ученые пока не могут выявить связь между заразившимися людьми. А это означает, что может быть несколько путей передачи вируса. Обезьянья оспа передается воздушно-капельным путем или через прямой физический контакт. Распространено заболевание в основном в Африке. Но там заражаются в основном дети. Симптомами болезни являются усталость, боли в спине и мышцах, повышенная температура и сыпь по всему телу. Инкубационный период длится от 5 до 20 дней.

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# Вирусные заболевания # Фотофакт

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