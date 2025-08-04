Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», объявил Украину и НАТО проигравшими, призывая прекратить оказывать поддержку Киеву и выйти из ЕС и альянса. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, все происходящее отражает реальность, невзирая на символическую риторику между Москвой и Вашингтоном. Тем временем российские военные заняли несколько населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

Ранее установленный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной лидер США Дональд Трамп уменьшил до десяти дней, угрожая применить экономические меры, хотя и сам признался, что не уверен в их эффективности.

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