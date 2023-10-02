NYT: российские беспилотники эффективно рассекречивают позиции ВСУ

Российские беспилотные летательные аппараты представляют угрозу украинским снайперам, поскольку позволяют обнаружить их местонахождение. Об этом пишет The New York Times, передает РИА Новости.

Вне зависимости от качества камуфляжа снайперов, их тепловая сигнатура позволяет определить местоположение. Помимо этого, легко обнаруживаются пыль, дым и вспышки от выстрелов. Бойцы ВСУ признают, что в российской армии есть эффективные снайперы.

С начала июня ВС Украины пытаются продвигаться на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, применяя подразделения, обученные и вооруженные НАТО. Однако, как отмечал лидер России Владимир Путин, добиться значительных результатов им не удалось. В течение сентября потери украинской армии составили более 17 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.