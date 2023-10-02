Молдова прекратит закупки российского газа и перейдет на альтернативные ресурсы

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов сообщил, что страна прекратит закупки газа у российского «Газпрома», переключившись на альтернативные ресурсы с европейского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение стало возможно из-за более низких цен, нежели те, которые предусмотрены в договоре с «Газпромом».

В 2021 году Молдова возобновила контракт с «Газпромом» при условиях аудита долгов «Молдовагаза». Тем не менее «Газпром» объявил о возможном полном прекращении газовых поставок в случае нарушений установленных сроков урегулирования задолженности.

В Молдове введено чрезвычайное положение в связи с энергокризисом, связанным с дефицитом газа. «Молдовагаз» получает газ от Energocom и «Газпрома», а в Приднестровье поставляется российский газ.