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Financial Times: в ВСУ обнаружены устойчивые к антибиотикам инфекции

02 октября 2023 10:10
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По данным Financial Times, у раненых военнослужащих Украины были обнаружены устойчивые к антибиотикам инфекции, передает РИА Новости.

Это было обнаружено в военном госпитале США в Германии. С момента начала конфликта в Украине подобные случаи стали более частыми не только в этой стране, но и в других странах.

Инфекции могут передаваться как в украинских больницах, так и в местах размещения беженцев. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов ранее сообщил, что к исследованию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам привлечен институт сухопутных войск США.

# Международная политика # Игорь Кириллов

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