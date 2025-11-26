Финляндия строит забор в 1 м от границы с РФ

Хельсинки ведут строительство ограждения в 1 м от границы Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиовещатель Yle.

Указывается, что забор находится на территории, где практически заканчивается финская погранзона – до границы России остается 1 м. Приблизительно на расстоянии 20 м также будут размещены камеры, установка матч для которых уже идет.

Финская сторона намерена завершить строительство забора к началу лета 2026 году.

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