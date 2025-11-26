Великобритания готовится к крупнейшему пересмотру налоговой политики. По данным Минфина, стране необходимо собрать 30 миллиардов фунтов, чтобы закрыть дефицит бюджета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом правительство не будет увеличивать основную налоговую ставку. Повышения коснутся сборов, связанных с богатством, в частности, вырастут налоги с дивидендов, прироста капитала и национального страхования.

Изменения затронут также налогообложение недвижимости. По словам канцлера казначейства Рэйчел Ривз, без повышения налогов и сокращения расходов страна рискует столкнуться с серьезным кризисом. Сейчас госдолг Великобритании почти равен размеру всей экономики страны, а только проценты по нему обходятся государству более чем в 100 миллиардов фунтов в год.