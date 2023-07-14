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NYP: Джо Байден споткнулся о короткий трап самолёта, но сохранил равновесие

14 июля 2023 09:52
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Президент США Джо Байден снова оступился при входе в самолет Air Force One, на сей раз по укороченной рампе, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

Издание пишет, что на видеозаписи видно, как 80-летний президент, вылетавший из Хельсинки, неуклюже оступился и уже даже приготовился к падению, но затем быстро восстановил баланс. Как отмечает издание, это случилось после недавнего эпизода, в котором глава США упал на торжественной церемонии в Колорадо. 

Джо Байден, являющийся на текущий момент старейшим из всех президентов в истории США, за последние годы неоднократно сталкивался с аналогичными историями, когда спотыкался, терял равновесие или запутывался на публичных мероприятиях.

# Международная политика # Джо Байден

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