NYP: Джо Байден споткнулся о короткий трап самолёта, но сохранил равновесие

Президент США Джо Байден снова оступился при входе в самолет Air Force One, на сей раз по укороченной рампе, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

Издание пишет, что на видеозаписи видно, как 80-летний президент, вылетавший из Хельсинки, неуклюже оступился и уже даже приготовился к падению, но затем быстро восстановил баланс. Как отмечает издание, это случилось после недавнего эпизода, в котором глава США упал на торжественной церемонии в Колорадо.

Джо Байден, являющийся на текущий момент старейшим из всех президентов в истории США, за последние годы неоднократно сталкивался с аналогичными историями, когда спотыкался, терял равновесие или запутывался на публичных мероприятиях.