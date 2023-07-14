Путин заявил, что юридически ЧВК «Вагнер» не существует

Президент России Владимир Путин заявил, что никаких частных военных компаний, в том числе «Вагнер», в РФ не существует, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Коммерсант».

«ЧВК «Вагнер» не существует!» - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о целесообразности дальнейшего существования ЧВК как боевого подразделения.

Он уточнил, что вопрос о юридическом оформлении таких компаний требует рассмотрения в правительстве и Государственной Думе. Путин отметил, что сожалеет, что рядовые бойцы ЧВК «Вагнер» были втянуты в произошедшие события. Российский лидер отметил, что 29 июня в Кремле дал оценку их действиям на поле боя и оценку того, что они сделали 24 июня. Возможные варианты дальнейшего прохождения службы, в том числе боевой, им были обозначены, сказал Путин.