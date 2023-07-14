Прямой эфир

Путин заявил, что юридически ЧВК «Вагнер» не существует

14 июля 2023 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент России Владимир Путин заявил, что никаких частных военных компаний, в том числе «Вагнер», в РФ не существует, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Коммерсант».

«ЧВК «Вагнер» не существует!» - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о целесообразности дальнейшего существования ЧВК как боевого подразделения.

Он уточнил, что вопрос о юридическом оформлении таких компаний требует рассмотрения в правительстве и Государственной Думе. Путин отметил, что сожалеет, что рядовые бойцы ЧВК «Вагнер» были втянуты в произошедшие события. Российский лидер отметил, что 29 июня в Кремле дал оценку их действиям на поле боя и оценку того, что они сделали 24 июня. Возможные варианты дальнейшего прохождения службы, в том числе боевой, им были обозначены, сказал Путин.

 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Дефицит бюджета США вырос почти до 228 млрд долларов
14 июля 2023 08:32

Дефицит бюджета США вырос почти до 228 млрд долларов

Лесные пожары в Хорватии: пламя уничтожило одну деревню и угрожает ещё нескольким
14 июля 2023 08:28

Лесные пожары в Хорватии: пламя уничтожило одну деревню и угрожает ещё нескольким

Сергей Наев: украинские военные оборудовали на границе с Беларусью 30 противотанковых минных полей
14 июля 2023 08:27

Сергей Наев: украинские военные оборудовали на границе с Беларусью 30 противотанковых минных полей