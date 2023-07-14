Дефицит бюджета США вырос почти до 228 млрд долларов

Новости США. Дефицит бюджета США продолжает расти гораздо быстрее и в объеме намного превышающем самые пессимистичные прогнозы аналитиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Дефицит бюджета США продолжает расти гораздо быстрее и в объеме намного превышающем самые пессимистичные прогнозы аналитиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас он составляет почти 228 миллиардов долларов. Это более чем в 2,5 раза выше, чем в 2022 году. Как сообщили в Министерстве финансов страны, доходы бюджета упали на 9,2 %, зато расходы выросли на 17,5 %.
По мнению экспертов, ситуация никогда не выглядела так зловеще. Дефицит бюджета создает ряд серьезных проблем. Во-первых, разгоняет инфляцию, во-вторых, инвесторы теряют интерес к стране.