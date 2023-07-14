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Рада приняла законопроект о переносе празднования Рождества на 25 декабря

14 июля 2023 09:38
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Законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря одобрен Верховной радой Украины. Об этом проинформировал депутат Ярослав Железняк, сообщает РИА Новости. 

Рада изменила даты государственных праздников, написал Железняк на своей странице в мессенджере. 

Такая инициатива исходила от украинского президента Владимира Зеленского. Он предложил парламенту пересмотреть дату празднования Рождества в Украине. Сообщается, что целью законопроекта был отказ от наследия России, в частности, навязывания празднования Рождества Христова 7 января. 

# общество

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