Рада приняла законопроект о переносе празднования Рождества на 25 декабря

Законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря одобрен Верховной радой Украины. Об этом проинформировал депутат Ярослав Железняк, сообщает РИА Новости.

Рада изменила даты государственных праздников, написал Железняк на своей странице в мессенджере.

Такая инициатива исходила от украинского президента Владимира Зеленского. Он предложил парламенту пересмотреть дату празднования Рождества в Украине. Сообщается, что целью законопроекта был отказ от наследия России, в частности, навязывания празднования Рождества Христова 7 января.