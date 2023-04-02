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Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры. Что происходит сейчас?

02 апреля 2023 20:37
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Новости Беларуси. Важное условие сохранения суверенитета – это сохранение истории и национальных традиций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнее время в Беларуси эта тема зазвучала по-новому. Слишком много было тех, кто хотел переписать события, особенно Второй мировой войны.  

Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры. Что происходит сейчас?-1

Но мы готовы отстаивать свою историю на самом высоком уровне. Ведь, как отметил Президент, идеология фашизма превращается в практику в соседней Украине и там уже идет политика уничтожения всего русского. Киев не гнушается посягнуть буквально на святое.  

Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры. Что происходит сейчас?-4

Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Минкульт Украины направил УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта, но верующие не пропускали ее представителей в обитель. Вчера, 1 апреля, около лавры собрались люди, выступающие за выселение монахов. Они выкрикивали нацистские приветствия и требовали освободить монастырь. Сегодня обстановка остается напряженной.  

Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры. Что происходит сейчас?-7

Но для Запада православие как кость в горле. В Украине вот такая работа по расколу церкви велась не один год. Но Киев не единственный, кто открещивается от своих истоков.  

Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры. Что происходит сейчас?-10

Еще раньше Латвийская православная церковь заявила об автокефалии, то есть независимости от РПЦ. Такой закон утвердил парламент страны. Подобные процессы идут и в Литве.  

Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры. Что происходит сейчас?-13

К чему это может привести, еще раньше об этом мы говорили с протоиереем Федором Повным.

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# Религия # Федор Повный # Фотофакт

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