Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры. Что происходит сейчас?

Новости Беларуси. Важное условие сохранения суверенитета – это сохранение истории и национальных традиций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В последнее время в Беларуси эта тема зазвучала по-новому. Слишком много было тех, кто хотел переписать события, особенно Второй мировой войны.

Но мы готовы отстаивать свою историю на самом высоком уровне. Ведь, как отметил Президент, идеология фашизма превращается в практику в соседней Украине и там уже идет политика уничтожения всего русского. Киев не гнушается посягнуть буквально на святое.

Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Минкульт Украины направил УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта, но верующие не пропускали ее представителей в обитель. Вчера, 1 апреля, около лавры собрались люди, выступающие за выселение монахов. Они выкрикивали нацистские приветствия и требовали освободить монастырь. Сегодня обстановка остается напряженной.

Но для Запада православие как кость в горле. В Украине вот такая работа по расколу церкви велась не один год. Но Киев не единственный, кто открещивается от своих истоков.

Еще раньше Латвийская православная церковь заявила об автокефалии, то есть независимости от РПЦ. Такой закон утвердил парламент страны. Подобные процессы идут и в Литве.