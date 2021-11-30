Новый штамм коронавируса омикрон обнаружен уже в 20 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за сутки первые случаи были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии, на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции. Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что вероятность того, что омикрон быстро распространится по всему миру, крайне высока. Главным образом из-за мутаций, которые могут сделать его более заразным.

Глобальный риск, связанный с новым штаммом, Всемирная организация здравоохранения также оценила как очень высокий.