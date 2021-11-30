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Новый штамм коронавируса омикрон обнаружен уже в 20 странах

30 ноября 2021 15:53
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Новый штамм коронавируса омикрон обнаружен уже в 20 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новый штамм коронавируса омикрон обнаружен уже в 20 странах-1

Только за сутки первые случаи были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии, на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции. Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что вероятность того, что омикрон быстро распространится по всему миру, крайне высока. Главным образом из-за мутаций, которые могут сделать его более заразным.  

Глобальный риск, связанный с новым штаммом, Всемирная организация здравоохранения также оценила как очень высокий.  

В России заявили, что вакцина против омикрон-штамма может появиться уже в начале 2022-го – читайте также.  

# Коронавирус # Фотофакт

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