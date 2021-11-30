В Украине демонстранты перекрыли автомобильную трассу из-за растущих цен на коммуналку

Новости Украина. В Украине демонстранты перекрыли трассу Киев-Чоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом участники акции призвали обратить внимание на бедственное положение людей из-за постоянно растущих тарифов на коммунальные услуги. Люди скандировали «Стоп тарифный геноцид!». Из-за демонстрации на шоссе образовалась огромная пробка. Митингующие периодически пропускают машины, но автомобильный затор все равно растет.