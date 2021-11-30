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В Украине демонстранты перекрыли автомобильную трассу из-за растущих цен на коммуналку

30 ноября 2021 15:34
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Новости Украина. В Украине демонстранты перекрыли трассу Киев-Чоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине демонстранты перекрыли автомобильную трассу из-за растущих цен на коммуналку-1

Таким образом участники акции призвали обратить внимание на бедственное положение людей из-за постоянно растущих тарифов на коммунальные услуги. Люди скандировали «Стоп тарифный геноцид!». Из-за демонстрации на шоссе образовалась огромная пробка. Митингующие периодически пропускают машины, но автомобильный затор все равно растет.  

# Акции протеста # Фотофакт

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