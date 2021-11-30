Прямой эфир

Откапывают машины. В Испании мощный шторм принёс с собой снегопады и ливни

30 ноября 2021 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Мощный шторм обрушился на север Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Откапывают машины. В Испании мощный шторм принёс с собой снегопады и ливни-1

Он принес с собой сильные снегопады и ливни, которые вызвали наводнения. В одних районах жители откапывают машины, в других спасают их из-под воды. В регионе прервано железнодорожное сообщение. Из-за оползня один поезд сошел с рельсов. Многие шоссе оказались под водой.  

Откапывают машины. В Испании мощный шторм принёс с собой снегопады и ливни-4

Многие города остались без электричества. Возникли проблемы и с телефонной связью. Информации о пострадавших не поступало.  

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине демонстранты перекрыли автомобильную трассу из-за растущих цен на коммуналку
30 ноября 2021 15:34

В Украине демонстранты перекрыли автомобильную трассу из-за растущих цен на коммуналку

Дональд Туск сравнил правительство Польши с гиенами. Как на это отреагировал Анджей Дуда?
30 ноября 2021 13:44

Дональд Туск сравнил правительство Польши с гиенами. Как на это отреагировал Анджей Дуда?

Это были и люди, которых спасли в Ла-Манше. Полиция Франции разогнала лагерь беженцев
30 ноября 2021 12:41

Это были и люди, которых спасли в Ла-Манше. Полиция Франции разогнала лагерь беженцев