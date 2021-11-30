Откапывают машины. В Испании мощный шторм принёс с собой снегопады и ливни

Новости Испании. Мощный шторм обрушился на север Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Мощный шторм обрушился на север Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он принес с собой сильные снегопады и ливни, которые вызвали наводнения. В одних районах жители откапывают машины, в других спасают их из-под воды. В регионе прервано железнодорожное сообщение. Из-за оползня один поезд сошел с рельсов. Многие шоссе оказались под водой.
Многие города остались без электричества. Возникли проблемы и с телефонной связью. Информации о пострадавших не поступало.