Откапывают машины. В Испании мощный шторм принёс с собой снегопады и ливни

Он принес с собой сильные снегопады и ливни, которые вызвали наводнения. В одних районах жители откапывают машины, в других спасают их из-под воды. В регионе прервано железнодорожное сообщение. Из-за оползня один поезд сошел с рельсов. Многие шоссе оказались под водой.