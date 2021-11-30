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Французская полиция уничтожает лагеря беженцев, которые возникают между Кале и Дюнкерком

30 ноября 2021 15:41
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Новости Франции. Во Франции на берегу Ла-Манша снесли стихийный лагерь беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французская полиция уничтожает лагеря беженцев, которые возникают между Кале и Дюнкерком-1

Его организовали сотни людей, которые, убегая от войны в поисках лучшей жизни, хотели добраться до Британии. Вооруженные полицейские снесли все палатки и шалаши. Многие беженцы, боясь быть задержанными, спрятались в лесу. По заявлению волонтеров общественных организаций, большая часть мигрантов – люди, которых береговая охрана спасла в проливе Ла-Манш на минувшей неделе. Французская полиция регулярно уничтожает лагеря, которые возникают между Кале и Дюнкерком. По словам одного сотрудника благотворительной организации, выселения на объекте Grande-Synthe происходили еженедельно в течение последних нескольких недель.

# Беженцы # Фотофакт

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