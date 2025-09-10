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В ответ на удары Израиля по столице Катара Совбез ООН соберёт экстренное заседание

10 сентября 2025 08:52
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Совет безопасности ООН проведет 10 сентября экстренное заседание в ответ на удары Израиля по представителям ХАМАС в Катаре. Оно должно начаться в 22:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне Израиль нанес несколько ракетных ударов по Дохе. Их целью было руководство ХАМАС. Они были нанесены не только по штаб-квартире группировки, но и по жилым домам с мирными гражданами.

Армия Израиля ударила по столице Катара – там находилась переговорная группа ХАМАС.

Катар назвал атаку нарушением международного права и заявил, что руководство страны оставляет за собой право на ответные действия. Уже формируется специальная команда юристов для подготовки правового ответа на нападение Израиля.

# ООН # Международная политика

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