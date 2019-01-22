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Новый план по Brexit вынесут на голосование в британском парламенте 29 января

22 января 2019 08:29
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Новости Великобритании. Неделя до принятия решения: 29 января новый план по выходу из Евросоюза будет вынесен на голосование в британском парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый план по Brexit вынесут на голосование в британском парламенте 29 января-1

Накануне Тереза Мэй представила документ, который назвали «планом Б». Премьер заявила, что правительство изменило свою позицию и будет активнее прислушиваться к депутатам.

До назначенного дня будут приняты и обработаны все предложения парламента, после чего состоится голосование. Напомним, 15 января депутаты решительно отвергли согласованный между Лондоном и Брюсселем проект сделки по Brexit.

Новый план по Brexit вынесут на голосование в британском парламенте 29 января-4

# Международная политика # Фотофакт

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