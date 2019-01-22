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Двоих детей ранили при стрельбе в Нидерландах

22 января 2019 08:25
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Новости Нидерландов. Двое детей пострадали в результате стрельбы в голландском городе Хелмонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двоих детей ранили при стрельбе в Нидерландах-1

Злоумышленники открыли огонь из автомобиля по другой машине, когда рядом с ней проезжали на велосипедах женщина с дочерью. Девочка получила ранение в ногу. Кроме того, пострадала 15-летняя девушка, которая также находилась неподалеку от авто. Ее ранили в руку.

Все злоумышленники скрылись с места происшествия. Позже один из подозреваемых был задержан. Пострадавшие находятся в больнице.

Двоих детей ранили при стрельбе в Нидерландах-4

# Стрельба # Фотофакт

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