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Голосование по Brexit пройдёт в Великобритании 15 января: что будет, если документ не одобрят

15 января 2019 08:24
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Новости Великобритании. 15 января решится будущее Соединенного Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламент вынесет вердикт по соглашению с Евросоюзом.

Голосование по Brexit пройдёт в Великобритании 15 января: что будет, если документ не одобрят-1

Если документ одобрен не будет, что весьма вероятно, Лондон может выйти из ЕС без соглашения. В этом случае не исключен вариант проведения новых всеобщих выборов или нового референдума. Сегодняшнее голосование столь важно, что одна из депутатов перенесла собственные роды, чтобы присутствовать на нем.

Напомним, осенью 2018-го британское правительство и Брюссель после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода из ЕС. Британия должна покинуть Евросоюз в марте 2019 года.

Полмиллиона митингующих вышли на улицы Лондона, протестуя против Brexit

Голосование по Brexit пройдёт в Великобритании 15 января: что будет, если документ не одобрят-4

Голосование по Brexit пройдёт в Великобритании 15 января: что будет, если документ не одобрят-6

# Международная политика # Фотофакт

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